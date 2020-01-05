شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء دعموا نانسى عجرم وزوجها بعد اقتحام لص منزلهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن عدد من الفنانات مع نانسي عجرم وزوجها فادى الهاشم، بعد التحقيق معه بعد قتله لصًا اقتحم منزلهما يدعى محمد حسن الموسى، بقصد السرقة، وتبادل الطرفان إطلاق النار.

وكتبت الفنانة أحلام: "دخل بيتهم مسلح وهدد بالقتل ودخل غرفة بناتها والأب يركض مثل المجنون وهذا دفاع عن النفس وعن أطفال أبرياء ما لهم أي ذنب وبإذن الله القضاء اللبناني عادل وراح يتجاوزون المصيبة بإذن الله".

كما قالت الفنانة آيتن عامر: " توقيفه ليه ده دفاع عن النفس يا رب يعينهم على الرعب اللى شافوه ويحفظ كل الناس من كل شر".

أما إليسا علقت على الحادث المؤسف قائلة: "عيب تلفيق الحكى فى تلك الظروف العقول المريضة تقعد على جنب وفادي الهاشم أنبل إنسان باللي عملوا لحماية عيلته ولازم يتم الإفراج عنه بسرعة كلنا محله نعمل نفس الشىء" .

وأمرت القاضية اللبنانية غادة عون، بالتحقيق مع الدكتور فادى الهاشم، زوج الفنانة نانسى عجرم، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد قتله السورى محمد حسن الموسى، اللص الذى حاول اقتحام المنزل الخاصة بهما فى نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، وتبادل الطرفان إطلاق النار انتهت بمقتل اللص.

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يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض فجر اليوم الأحد، لمحاولة سرقة لكن الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم واجه السارق الذى كان يحمل سلاحًا، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق، وكان اللص قد تمكن من تخطى نظام الأمن فى فيلا "نيو سهيلة كسروان" ويحمل الجنسية السورية ويدعى محمد حسن الموسى، من مواليد العام 1989.

وتحت التهديد السلاح سلمه زوج نانسي فادي الهاشم الذهب والمجوهرات لكن الأمر تطور لمواجهة بينهما عندما حاول السارق دخول غرفة بناتها، ما اضطر فادى للدفاع عن نفسه وحصل تبادل لإطلاق النار تمكن خلاله فادى من قتل السارق، وحضرت إلى مكان الواقعة القوة الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية، كما تعرضت نانسي لإصابة طفيفة فى ساقها اليسرى خلال المواجهة.



أحلام



إليسا