شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى مع أصدقاء الطفولة فى صورة جديدة.. قبل طرح ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم حميد الشاعري، على مشاركة جمهوره بصورة لأصدقائه المقربين، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، منذ قليل، وكتب معلقاً "أصدقاء العمر"، وسرعان ما حرص متابعيه على كتابة تعليقات على الصورة خاصة بحرصه على دوام صدقاته لسنوات.

وكتب أحد المتابعين على الصورة: "بحبك يا كابو ربنا يديك الصحة"، وعلق آخر قائلاً: "منورين الدنيا والله"، فيما كتب آخر: "ربنا يخليكم لبعض"، بينما كتب أحد متابعيه: "ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض يا طيب القلب".

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حميد الشاعري

وعلى سياق متصل يواصل النجم حميد الشاعرى تسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال موسم 2020 مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، حيث يتعاون فى الألبوم للمرة الأولى مع عدد من الشعراء والملحنين داخل ألبوم، ومن الأسماء التى تشارك فى تنفيذ الألبوم حتى الآن، من الشعراء محمود صلاح، وعزيز الشافعى، وأحمد راؤول، وأمير طعمية، وأحمد حبيب، ومن الملحنين محمد رحيم، وبلال سرور، ومصطفى شوقى، وأحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، ولحن أيضًا حميد لنفسه عددًا من الأغانى فى الألبوم، الذى ينفذ توزيعات أغنيه بنفسه، حتى الآن هو فريق عمل حميد لألبومه الجديد.

وحرص الشاعرى على التواجد على الساحة الغنائية من خلال طرح بعض الأغانى السينجل، والديتو مع بعض المغنيين، أخرهم أغنية "شد الفيشة" مع المغنى هانى عادل، والتى حصلت على الكثير من التعليقات الإيجابية من محبى الاثنين.

كان قد أشعل الكابو حميد الشاعرى أجواء حفله فى الشيخ زايد، فى فترة الماضية، حيث يعد هذا الحفل هو أول ظهور لحميد الشاعرى فى حفل لايف منذ سنوات طويلة فى القاهرة.