شكرا لقرائتكم خبر عن "جوز قرع".. لماذا سخرت سعاد نصر من أحمد بدير وحسن حسنى فى مسرحية جوز ولوز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأحد، ذكرى وفاة الفنانة الراحلة سعاد نصر وكما يلقبها الكثير بـ "ماما مايسة"، وهى الشخصية التى جسدت خلالها المعنى الحقيقى للأم المثالية التى تربى أبناءها على المبادئ والقيم بمساعدة زوجها "ونيس" فى مسلسل "يوميات ونيس"، حيث شكلت سعاد نصر ثنائى ناجحًا مع الفنان محمد صبحى فى أجزاء المسلسل الذى تربى عليه جيل كامل.

تميزت الفنانة سعاد نصر بخفة دمها التى كانت تسيطر على أدوارها سواء فى السينما أو الدراما، ولكنها كانت مختلفة تماما فى المسرحيات فكان خروجها عن النص ليس مجرد كوميدية عادية ولكن تلقائيتها كانت السر فى ذلك، وهذا ما نبرزه خلال مشهد فى مسرحية "جوز ولوز"، بعد أن داعبت أحمد بدير بإفيه فرد عليها بشكل ساخر "يا دمك على أفيهاتك السكة، أنا مش عارف مستحملينك 4 سنين ازاي كان كفاية سنة واحدة؟، لتستغيث بالفنان حسن حسنى الذى كان على خطى بدير ورد عليها: "لو نعرف كده، مكناش مثلنا معاكي 4 أيام".

ولم تصمت سعاد نصر عند ذلك، فكان غضبهم من سخريتهما لها أن سبب فى خروجها عن النص تماما، وقالت لهما: "المفروض المسرحية دى يسموها جوز قرع مش جوز ولوز"، فى اشارة منها على النجمان احمد بدير وحسن حسنى، الأمر الذى أصاب الجمهور بهيسترية ضحك.

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بدأت سعاد نصر مشوارها فى السينما عام 1982، خلال مشاركتها فى فيلم الغيرة القاتلة، ثم توالت بعدها الأدوار السينمائية كان من أبرزها دور صابرين فى فيلم "هنا القاهرة" الذى وضعها فى مصاف نجمات الكوميديا فى مصر من خلال أدائها البسيط لشخصية الصعيدية التى تأتى برفقة زوجها لزيارة القاهرة، كذلك شاركت فى أفلام حدوتة مصرية، إسكندرية نيويورك، والمصير، ويجا، جواز بقرار جمهورى، خليل بعد التعديل، فارس المدينة، حمام الملاطيلى، المتوحشة، البداية، شقة فى وسط البلد، خريف آدم، مجانين على الطريق، صايع بحر وعلى سبايسى.

كما شاركت الفنانة الراحلة فى العديد من المسلسلات، منها رحلة المليون، أبرياء فى قفص الاتهام، أبواب المدينة، الليل وآخره، مشوار امرأة، أحلام عادية، بوابة الحلوانى، جحا المصرى وهند والدكتور نعمان، كما وقفت على خشبة المسرح فى مسرحيات الهمجى، تكسب يا خيشة، جوز ولوز، عائلة ونيس، البراشوت وعيلة عشر نجوم.

تزوجت سعاد نصر مرتين، الأولى من الفنان أحمد عبد الوارث، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب طارق وفيروز، لكن هذه الزيجة انتهت بعدما أدرك الطرفان أنهما مختلفا الطباع، بينما كانت الزيجة الثانية من مهندس البترول محمد عبد المنعم، الذى أكملت معه مشوار حياتها الخاص.