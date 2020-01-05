شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هيلاري داف وماثيو كوما يقضيان شهر العسل بين الحيوانات المتوحشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضي النجمة العالمية هيلاري داف أجمل أيام حياتها الآن مع زوجها ماثيو كوما، حيث يقضي الزوجان شهر العسل، ونشرت هيلاري داف على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي الشهير "إنستجرام" التي تضم أكثر من 14.1 ملين شخص صورة التقط لها وهى تجلس في مكان مطل على أحد الأماكن الطبيعية.



هيلاري و كوما 2

وعلقت هيلاري داف على الصورة فكتبت: "شهر العسل مع حبيبي.. لا يوجد أفضل من ذلك".

وبدوره نشر ماثيو كوما على صفحته بـ"إنستجرام" صورة جديدة مع هيلاري خلال استماعهما بشهر العسل وكشف عدد من الحيوانات التى تجول بجانبها وهم الفيل والأسد والنمر، ولاقت صور الزوجين إعجاب قطاع كبير من محبي وعشاقى الثنائى وتم تداول صورهما بكثافة عبر الـsocial media.



هيلاري و كوما

يذكر أن النجمة البالغة من العمر 32 عاما، أقامت مؤخرًا مراسم زواجها في فناء منزلها الخلفى في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصف أحد المصادر للموقع أنه حقًا كان مهرجان حب، فحفل الزواج الصغير أقيم في أجواء رومانسية في منزلها وحضره عدد من أصدقائها المقربين، إضافة إلى بعض أفراد عائلتها .

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وكانت هيلاري داف وماثيو كوما تمت خطبتهما في مايو 2019 بعد قصة حب قوية استمرت لمدة عامين رصدت الكثير من تفاصيلها وسائل الأعلام الفنية من شتى أنحاء العالم.



صورة نشرها كوما



كوما يصور الاسد و النمر