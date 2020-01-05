شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل شخصيتها فى فيلم "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد النجمة حلا شيحة ضمن أحداث فيلم "مش أنا" التى تشارك فى بطولته مع النجم تامر حسنى شخصية فتاة دمها خفيف تحمل صفات مميزة تكشفها أحداث العمل.

كما أكدت حلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفيلم يعيدها إلى السينما بعد غياب حوالى 13 عاما منذ آخر أعمالها "كامل الأوصاف" الذى جمعها بالراحل عامر منيب وحقق نجاحا كبيرا.





ووصفت حلا شيحة تامر حسنى بأنه نجم كبير حققت أعماله السينمائية السابقة جميعها نجاحا كبيرا وإيرادات عالية مشيرة أنها تتوقع للفيلم النجاح بقولها:"هيكسر الدنيا".

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فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح لنا سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.





يشار إلى أن حلا شيحة قدمت آخر أعمالها مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

يشار إلى أن تامر حسنى يعرض له حاليا فيلم " الفلوس" ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد السقا ومى عز الدين، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.