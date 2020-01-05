شاهد: أول صورة لإصابة نانسي عجرم في حادث إطلاق النار في منزلها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الأولى للفنانة اللبنانية نانسي عجرم إثر مقتل لص اقتحم منزلها على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وأظهرت الصورة إصابة عجرم في قدمها اليسرى خلال المعركة التي دارت بين الهاشم واللص السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، والذي دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

وأفادت مصادر أن اطلاق الهاشم النار حصل بعدما اقتحم اللص غرفة بنات عجرم.