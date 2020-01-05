شاهد: بكاء أحمد خميس بسبب مفاجأة زوجته مشاعل الشحي في قاعة السينما

تسببت مفاجأة مشاعل الشحي لزوجها أحمد خميس علي داخل قاعة السينما في بكاء الأخير، بعد أن فاجأته بما فعلته بينما كان يظن هو أنهما بصدد مشاهدة فيلم درامي.

وكان أحمد خميس علي يجلس مع زوجته في انتظار بداية عرض الفيلم، قبل أن يفاجئه صوتها من سماعات القاعة، ثم ظهرت هي بنفسها على الشاشة، وبدأت توجه كلمات الحب الرومانسية له، مما أدخله في نوبة من البكاء، وأخذ يقبل يدها وسط تصفيق الحاضرين.

وتعليقاً على المفاجأة الرومانسية من زوجته مشاعل الشحي، قال النجم الإماراتي: “ما بكيت في حياتي صار لي فترة.. مستحيل.. انا بكيت.. بكيت كتير”.

وكانت مشاعل الشحي قد أشعلت ردود الأفعال مؤخراً بعد أن صبغت شعرها للون الذهبي الأشقر، حيث تباينت ردود الأفعال، فالبعض يرى أن اللوك الجديد يجعلها تبدو في سن المراهقة ويزيدها لطافة وحيوية، بينما يرى آخرون أنه لا يليق أبداً بلون بشرتها.