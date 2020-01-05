ننشر صور توضح إطلاق النار على فيلا نانسي عجرم

تعرض منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الأحد، لاقتحام من قِبل شاب سوري يحمل سلاحًا يُدعي محمد حسن الموسى، دخل بقصد السرقة، واشتبك مع زوجها الدكتور في فادي الهاشم، وتبادلا إطلاق النار انتهي بمقتل السارق.
لم يتعرض أي من أفراد الأسرة للأذى، إلا إصابة بسيطة لحقت بساق نانسي عجرم خلال الاشتباكات، وقد خضع زوجها للتحقيق بعد قتل السارق بطلق ناري.
ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع إنستجرام، صورة لزجاج إحدي نوافذفيلا نانسي عجرم، تظهر فيها أثر الرصاص الذي نتج عن تبادل إطلاق النار، حيث تمكن اللص بواسطة مسدس كان يحمله من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل بعد تهديدهم، ليفاجأ بزوج نانسي عجرم بمجرد دخوله إلى المنزل الذي اضطر لمهاجمته وقتله، بعد محاولات منه لعرض المال عليه للمغادرة.
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