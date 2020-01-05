شاهد.. سوسن بدر تفاجئ جمهورها بـ"لوك جديد"

شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها بصورة جديدة تألقت فيها بـ "لوك جديد"، من أحدث جلسة تصوير أقيمت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ظهرت سوسن في صور بالأبيض والأسود وأخري بالألوان،

حيث تألقت بشعر قصير قليلًا باللون الرمادي، وماكياج رقيق بلمسة من خبير التجميل رشاد، ونالت الصور إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها، إلي جانب عددٍ من نجوم الفن أبرزهم أروى جودة، مني زكي، جومانا مراد، إنجي علي، وأسماء جلال.جدير بالذكر أن سوسن بدر تواصل حاليًا تصوير مشاهدها من فيلم "مش أنا" الذي تشارك فيه إلي جانب كل من: ماجد الكدواني، تامر حسني، حلا شيحة، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.