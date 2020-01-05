شاهد.. سوسن بدر تفاجئ جمهورها بـ"لوك جديد"

شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها بصورة جديدة تألقت فيها بـ "لوك جديد"، من أحدث جلسة تصوير أقيمت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت سوسن في صور بالأبيض والأسود وأخري بالألوان،
جدير بالذكر أن سوسن بدر تواصل حاليًا تصوير مشاهدها من فيلم "مش أنا" الذي تشارك فيه إلي جانب كل من: ماجد الكدواني، تامر حسني، حلا شيحة، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.
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