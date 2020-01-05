إليسا وسيرين عبد النور وماغي بو غصن ووليد توفيق وعدد من النجوم والنجمات يتعاطفون مع نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - تعاطف عدد من النجوم والنجمات مع الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ وعائلتها حيث تكاثرت التعليقات على وسائل التواصل الإجتماعي، بعد الحادثة التي تعرضت لها بدخول لص إلى منزلها وقيام زوجها الدكتور فادي الهاشم بالتصدي له وقتله.

ونورد لكم أدناه مجموعة من التعليقات للنجوم والنجمات:

الفنانة ​إليسا​:" ألف الحمد لله على سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك ما فى إتصوّر قد ايه بشع اللي صار بس الحمد لله إنو إنتو بخير الله يحميكي ويحمي عيلتك العيلة أهم شئ".

الفنانة ​كارول سماحة​:" كتير مؤسف وكتير بخوف خبر الإعتداء على الفنانة نانسى عجرم وعلى زوجها وعائلتها في منزلهما ألف الحمدالله على السلامة"

الفنانة ​سيرين عبد النور​:" بصراحة ما عم بعرف عبر من كتر بشاعت الخبر !!!! نشكر الله انك بخير انتي وعيلتك والرب يحميكن ويحمينا جميعاً من هل الفلتان".

الفنانة ​نوال الزغبي​:"الحمدالله على السلامة يا حبيبة قلبي الله رد عنك وعن عايلتك قلبنا معك"،

الممثلة ​ماغي بو غصن​، فقالت:"ألف الحمدلله على سلامتك وسلامة عائلتك الحلوة.. الله يبعد عنكن كل شر وعن كل الناس".

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الفنانة ​ديانا حداد​:" الحمدلله على سلامتك وسلامة عيلتك حبيبتي نانسي عجرم الله يحفظكم ويحفظ جميع الناس".

الفنان ​وليد توفيق​: "الحمد لله على سلامتكم نانسي عجرم والدكتور فادي الهاشم".

الفنانة ​أحلام​ :" الف الحمد لله على السلامة يا أطيب قلب يا حبيبتي يا نانسي وسلامه زوجك وبناتك حبايبي ربي يحميكم ما بتستاهلي الا الخير والحمد لله انكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات والله قريت الخبر احس قلبي يغلي استودعتكم الرحمن".

الممثلة ​رانيا يوسف​: "حمدلله علي سلامتك وسلامه عائلتك ويبعد عنكم كل شر".

الفنان ​رامي صبري​ :" ألف سلامه عليكى يا نانسي وأولادك وزوجك البطل الحمد الله أنكم بخير".