ميرنا وليد - بيروت - حصل موقع الخليج 365 على صورتين جديدتين لجثة الشاب السوري الذي دخل فيلا الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، بهدف السرقة.

والتقطت الصورتين خلال الكشف عن الجثة من قبل الطبيب الشرعي.

وكانت قد أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرار توقيف زوج الفنانة ​نانسي عجرم​، ​فادي الهاشم​، لقيامه بإطلاق النار، وقتل السارق الذي تسلل إلى منزله في قضاء كسروان، ويأتي هذا القرار من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قد اقتحم السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، فجر اليوم ملثما منزل الدكتور فادي الهاشم والفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

واعتدى السارق على نانسي وزوجها بالسلاح، كما ودخل غرفة الأولاد، فعمد إلى شهر مسدسه في وجههم، فحصل إطلاق نار بينه وبين الدكتور الهاشم، ما أدى إلى إصابة الفنانة نانسي ومقتل السارق على الفور.

وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بدت فيها وقد أصيبت برجلها.

كما انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لجثة اللص الذي دخل المنزل.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور-الطبيب الشرعي يكشف على جثة سارق منزل نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.