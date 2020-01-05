الملكة إليزابيث الثانية تعبر عن حزنها العميق

ميرنا وليد - بيروت - أرسلت ​الملكة إليزابيث​ الثانية الأحد رسالة تعزية للحاكم العام في أستراليا، وهو ممثلها في البلاد، أعربت فيها عن "حزنها العميق" بسبب حرائق الغابات في أستراليا.

كما شكرت الملكة العاملين في خدمات الإغاثة "الذين وضعوا حياتهم في خطر" من أجل مساعدة السكان.

وكانت قد انقلبت لون سماء نيو ساوث ويلز الأسترالية أحمرَ يوم أمس بسبب استمرار حرائق الغابات بالقرب في الولاية، تحديداً في جبل كلايد.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في خطوة جديدة من نوعها أن حكومته استدعت ثلاثة آلاف جندي في الاحتياط، للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات، التي تلتهم مناطق كثيرة من أستراليا.



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