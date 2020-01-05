ميرنا وليد - بيروت - على ما يبدو القائمة النهائية لأبطال مسلسل "​سوق النسوان​" قد اكتملت بشكل شبه كامل، على أن يتم التصوير نهاية الأسبوع المقبل.

وعلم موقع "الفن" أن الممثل السوري أصبح آخر المنضمين للعمل بتوقيعه عقد المشاركة في العمل الشامي لينضم إلى صفاء سلطان وبسام كوسا وسلوم حداد ووفاء موصللي وهيفاء واصف وريام كفارنة وإيمان عبد العزيز وميلاد يوسف إضافة إلى رونا بشارة وسهير الفهد من الأردن وممثلة من تونس لم تعرف بعد.

ويعد هذا العمل الثاني ل​فادي صبيح​ الذي يتعاقد عليه في الوفت الحالي بعد أن شارك في وقت سابق ببطولة مسلسل "العميد" في لبنان مع تيم حسن وكاريس بشار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن–اكتملت القائمة...هذا الممثل آخر المنضمين إلى "سوق النسوان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.