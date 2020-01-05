تراند اليوم : إبنة فيروز: جدى سبب انفصال والدتي فنياً عن أنور وجدى

قالت الفنانة التشكيلية ايمان بدر الدين جمجوم ابنة الفنانة فيروز انا بدأت هي و ايمن اخوها في كتابة مذكرات و الدتها منذ نشأتها و كواليس دخولها الفن و علاقتها مع كبار الفنانين .

و أضافت ايمان خلال لقاءها مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ، ان والدتها سبب انفصال فيروز عن أنور وجدى جدها الذى اختلف معه عقب انتهاء عقد الاحتكار الذى كان مدته ٣ سنوات ، و كانت نقطة تحول كبيرة في حياة فيروز .

و تابعت ابنتها انه والدتها تقضى طوال اليوم عن الفنان أنور وجدى و ليلى مراد و كان يحضر لها مدربين رقص عالميين لتدريبها ، و يحضر لها العاب أطفال .