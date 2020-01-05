إلغاء حفلات أنغام وكارول سماحة وعبدالله الرويشد في موسم شتاء الرياض

كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 04:57 مساءً - نشر الحساب الرسمي لموسم شتاء الرياض على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة أعلن من خلالها القائمون عليه عن إلغاء الحفل المصاحب لمهرجان الرياض للعود الذي كان مقررا اليوم وذلك قبل دقائق من إنطلاقه .

واتخذ ذلك القرار بسبب سوء الأحوال الجوية في المملكة العربية السعودية .

وجاء في التغريدة : ” نعتذر منكم .. وقفنا الحفلة المصاحبة لمهرجان الرياض للعود في الرياض بوليفارد بسبب الظروف الجوية ” .

وفي تغريدة أخرى نشرها الحساب الرسمي لشركة تذكرتك أعلنوا فيها عن إلغاء حفل الفنانة اللبنانية كارول سماحة وكان هذا الحفل هو الأول لها في السعودية والذي كان سيحييه برفقتها الفنانان اللبنانيان مروان خوري ويارا وذلك بسبب الظروف الجوية أيضا .

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وكانت إدارة موسم شتاء الرياض قد أوقفت الجلسة الغنائية التي كانت تحييها الفنانة المصرية أنغام والفنان عبدالله الرويشد في صحارى سيتي بالرياض بسبب سوء الأحوال الجوية المفاجئة التي اجتاحت المملكة .

فعلى الرغم من انطلاق حفل أنغام وظهورها للجمهور وأداء بعض الأغاني تم وقف الحفل تماما ولم تستكمله .. إضافة إلى أن عبدالله الرويشد لم يظهر للجمهور كون فقرته كانت الفقرة التالية لفقرة أنغام .