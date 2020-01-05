أول ظهور إعلامي لنانسي عجرم بعد حادث اقتحام منزلها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهد منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حادثة مفجعة فجر الأحد 5 يناير، وذلك بعدما تسلل لص إلى منزلها بلبنان، فأطلق زوجها النار عليه مما أدى إلى مقتله.

وفي أول ظهور إعلامي لنانسي بعد الحادث، طمأنت الجمهور على سلامتها وسلامة عائلتها، حيث قالت، في لقائها بقناة MTV اللبنانية: “في البداية أود أن اطمئن جمهوري ومن سأل عني.. أنا بخير والشيء الأهم أن عائلتي بخير وأولادي بخير”.

الفنانة اللبنانية رفضت الحديث عن تفاصيل الاقتحام، حيث قالت إنها ليست على ما يرام الآن ولا تستطيع أن تتحدث عن الواقعة.

وكان اللص قد تمكن من التسلل ليلاً الى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

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وأضافت المصادر أن السارق تابع طريقه الى غرفة تنام فيها بنات نانسي عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج نانسي عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.

وظهرت صورة لنانسي عجرم كشفت عن إصابتها في قدمها اليسرى، وذلك خلال المعركة التي دارت بين زوجها وبين اللص.