بعد غياب 3 سنوات عن السينما.. منى زكي تروّج لفيلمها الجديد.. وتعلق: مبسوطة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
بعد غياب 3 سنوات عن السينما، نشرت النجمة المصرية منى زكي الإعلان الدعائي لفيلمها الجديد “الصندوق الأسود”، المقرر طرحه قريبا في دور العرض.
منى عبرت عن سعادتها الشديدة بعودتها لجمهورها من جديد، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “مبسوطة جداً اني بشارك معاكم أول إعلان تشويقي لفيلم الصندوق الأسود”.
وقد انهال عليها جمهورها وأصدقائها الفنانين بتعليقات التهنئة، ومن بينهم غادة عبدالرازق، وكندة علوش، وهدى المفتي، وبسمة، وسوسن بدر، وركين سعد، وغيرهم.
وفيلم “الصندوق الأسود” من إنتاج أفلام مصر العالمية، وإخراج محمود كامل، وتأليف أحمد وهيثم الدهان، وهو من بطولة منى زكي، ومحمد فراج، وشريف سلامة، ومصطفى خاطر، وغيرهم.
وتدور قصة الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، وتلعب منى زكي دور امرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها، وتتعرض للكثير من المواقف الصعبة، فيما يلعب محمد فراج دور هجام.
ومن ناحية أخرى، تشارك النجمة منى زكي في بطولة فيلم “العنكبوت” ويشاركها كل من أحمد السقا، وظافر العابدين، ومحمد لطفي، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
وكان آخر فيلم قدمته النجمة منى زكي في السينما فيلم “من 30 سنة”، والذي طرح في دور العرض عام 2016، وشاركها بطولته أحمد السقا، وشريف منير، وميرفت أمين، ونور، وجميلة عوض، وغيرهم.
ويعود غياب منى زكي هذه الفترة بسبب إنجابها لطفلها الثالث “يونس” من زوجها الفنان أحمد حلمي.
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