أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية الأخيرة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نٌشر صورة للفنان المصري محمد منير، برفقة عددَا من أفراد عائلته وذلك في أحدث ظهور له بعد أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

الصورة التقطت لمحمد منير، ليلة الاحتفال برأس السنة في منزله، والتى ظهر فيها بشكل جيد ليطمئن جماهيره المتشوقة له، بعد أنباء عن مروره بوعكة صحية.

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وكان الفنان محمد منير، قد فاجأ جمهوره باعتذاره عن إحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة بسبب تعرضه لازمة صحية، وقال في بيانه: “جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال”.

محمد منير، كان قد ظهر خلال إحيائه حفل غنائي في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ37 علي كرسي، وبعد ذلك كشف عن أسباب أحيائه الحفل على الكرسي، حيث أوضح أنه يعاني من قصور في الحوض.

وقال خلال حفله: “لإن إحنا أسرة واحدة عايزة أقولكم على ظرف عندي أنا حصلي حاجة بتحصل لأي لاعب كرة، حصلي مشكلة في مفصل الحوض، سيبوني أدلع عليكم شوية، أنا ممكن أغيب سنة من غير حفلات بس هو شهر واحد بس وسأعود إليكم أفضل من لاعبي الكرة هذه الأيام”.