- 1/2
- 2/2
هشام لاشينالأحد 2020/1/5 05:01 م بتوقيت أبوظبي
الفنانة نادية سلامة
نشب حريق ضخم في منزل الفنانة المصرية نادية سلامة نتيجة ماس كهربائي، فجر الأحد، ما أسفر عن إصابتها باختناق وكدمات أثناء محاولاتها إخراج بعض المحتويات من المكان.
ونقلت "سلامة" إلى أقرب مستشفى في مدينة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة المصرية؛ لتلقي العلاج.
وكشفت تحقيقات النيابة المصرية الأولية أن النيران اشتعلت في منزل الفنانة نتيجة ماس كهربائي بجهاز التدفئة، مشيرة إلى أنها كانت خارج المنزل وقت الحادث.
وذكرت النيابة أن الفنانة الشابة أشعلت جهاز التدفئة وتذكرت بعض متعلقاتها بالخارج في السيارة فذهبت لجلبها، ووقتها حدث ماس كهربائي بالجهاز أدى إلى انفجاره والتهام النيران محتويات المنزل.
نادية سلامة ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح مع المخرج المصري الكبير جلال الشرقاوي، وقدمت عددا من الأعمال منها: مسرحية "قشطة وعسل" مع فيفي عبده، وفيلم "أوعى وشك"، ومسلسلات "نايت ليمون"، "القاصرات" و"لدواعي أمنية" وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة الفنانة نادية سلامة من حريق التهم منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.