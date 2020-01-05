طارق سويد في رسالة مؤثرة الى والدته بمناسبة عيدها

وجه الممثل والكاتب طارق سويد معايدة استثنائية الى والدته التي صادف عيد ميلادها اليوم الاحد، في الخامس من كانون الثاني.

واتخذ “سويد” من حسابه على انستغرام، منبراً ليكتب رسالة مؤثرة جداً بمناسبة عيد ميلاد والدته، وقال: “اليوم عيد ميلاد اكتر انسانة عملت وضحت كرمالي وكرمال اخواتي.. ماما.. بحبك كتير كتير.. انا محظوظ واكتر من محظوظ انو انت امي.. كتير زعلان انو لا اخواتي ولا انا معك اليوم.. وانك وحدك حتى بعيد ميلادك.. سامحيني ماما.. الشغل اخدني وبعدني عنك كتير بعرف.. سامحيني… حق عليكي انت.. هول صلواتك ودعواتك انو الله يوققني كيف ما بمشي وانجح كتير وحقق كل احلامي.. مش هيك بتقوليلي كل يوم عالتلفون؟ بحبك كتير، وبوعدك لما ارجع علبنان اعطيكي اكتر من وقتي.. ما حدا قدك بيستاهل اعطيه قلبي وطاقتي وكل وقتي…عقبال المية ام طارق، يا احلى ام بالكون”. وختم رسالته بجملة: “ابنك اللي مقصر كتير معك”.

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من جهة أخرى، ينشغل “سويد” حالياً بعملين دفعة واحدة، حيث يتولّى الإشراف على المعالجة الدرامية لمسلسل “العودة” انتاج شركة ايغل فيلمز، مؤلف من ٣٠ حلقة، قصة وكتابة رائد أبو عجرم، إخراج إيلي السمعان. بطولة النجوم دانييلا رحمة، نيكولا معوّض، رودريغ سليمان، وسام صباغ، يوسف حداد، أسعد رشدان، أندريه ناكوزي، رانيا عيسى، ساشا دحدوح، نغم أبو شديد، إيلي متري، ريم خوري، إيهاب شعبان، وسام فارس، شربل زيادة، ليزا دبس، رنين مطر وغيرهم.

أيضاً يشارك طارق في دور تمثيلي في مسلسل “العودة” حيث يجسد شخصية “هشام”.

كما ستعد لمعالجة نص الجزء الثاني من مسلسل “عروس بيروت” المتوقع البدء بتصويره بعد أيام في تركيا وهو من بطولة ظافر عابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وجو طراد وغيرهم.