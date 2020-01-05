فارس كرم وكارول سماحة يطلان على جمهورهما في الرياض بهذا الموعد الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان اللبناني فارس كرم موعد حفله الجديد بصحبة مواطنته كارول سماحة في العاصمة السعودية الرياض بعدما تم إلغاؤه بشكل مفاجئ أمس السبت جراء الظروف المناخية.
وقال فارس عبر صفحته في تويتر: "موعد جديد يجمعنا مع الجمهور السعودي الطيّب في الرياض بعد إلغاء حفلنا البارحة بسبب الأحوال الجوية"، موضحا أن الموعد هو مساء غد الاثنين في مركز الملك فهد الثقافي".
وتسببت الأحوال الجوية المُفاجئة في السعودية بإلغاء حفل الفنانة كارول سماحة والفنان فارس كرم، الذي كان مقررا أمس السبت.
ويعد هذا الحفل هو الأول الذي ستحييه كارول سماحة في المملكة العربية السعودية.
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام ناشدت رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ في وقت سابق ضم الفنانة كارول سماحة إلى نجوم حفلات موسم الرياض.
ونشرت أحلام تغريدة عبر صفحتها على تويتر موجهة الكلام لآل الشيخ قائلة: "طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا".
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