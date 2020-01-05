زوج نانسي عجرم يقتل شابًا هاجم منزله وهدّد بتصفية أطفاله

أصدر القضاء اللبناني، الأحد، قرارًا بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، لقيامه بإطلاق النار، وقتل سارق، تسلّل إلى منزله في قضاء كسروان، وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية، أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أصدرت قرار التوقيف، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ودخل شخص ملثم إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في "نيو سهيلة كسروان"، بهدف السرقة، مدججا بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، وما إن أشهر السارق المسدس الذي تبيّن فيما بعد أنه مزيف، حتى أخاف الحراس ودخل المنزل، ولم يتمكن زوج نانسي من إبعاد السارق رغم التفاوض معه، ومحاولة إقناعه بأخذ المال والانصراف، حيث واصل السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات الفنانة نانسي، مهددا بقتل من يعترض طريقه، وعندما ألحّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج نانسي ثنيه عن ذلك.

وفي هذه اللحظة، أطلق زوج الفنانة النار على السارق مما أدى إلى مقتله على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية.

ومن جانبه، كشف جيجى لامار مدير أعمال الفنانة نانسى عجرم عن حالتها النفسية وإصابتها الطفيفة بعد تعرض منزلها إلى عملية سرقة وقتل السارق على يد زوجها، قال على mtv اللبنانية إن الفنانة بحالة جيدة حاليا وتحاول أن تتماسك بعد الأزمة التى تعرضت لها بسرقة منزلها، وأضاف قائلا: "إنها أصيبت بجراح طفيفة وعائلتها وبناتها بخير ولم يصبهم أى ضرر.

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