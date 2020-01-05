جريمة قتل وتبادل لإطلاق النار في منزل نانسي عجرم

تداول عدد من مستخدمي موقع الصور «إنستجرام»، صورة لإصابة الفنانة نانسي عجرم، بعد تعرّض منزلها لسطو مسلح من أحد اللصوص.

كان قد تسلل شاب سوري، فجر اليوم الأحد، ملثمًا، إلى فيلا عجرم في حي «نيو سهيلة كسروان» بقصد السرقة.

وفوجئ الشاب الملثم، البالغ من العمر 31 عاماً، بزوج عجرم الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، فحدث إطلاق نار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور.

وأكدت التقارير الصحفية أنه على الفور، حضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، ومازالت التحقيقات جارية.

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