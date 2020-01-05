مقتل سارق مسلّح يقتحم منزل نانسي عجرم









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ضجت وسائل الإعلام بخبر توقيف زوج الفنانة نانسي عجرم بقضية إطلاق نار على سارق من التابعية السورية تسلل إلى فيلتها في نيو سهيلة/ قضاء كسروان فجر اليوم.

وعليه، فقد أصدرت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً بتوقيف الدكتور فادي الهاشم لاتخاذ الاجراءات القانونية.

ولقد أظهرت كاميرات المراقبة في الفيلا لحظة دخول السارق والمواجهة النارية التي حصلت بينه وبين "الهاشم". وتناقلت وسائل الإعلام الفيديو. وفيما يلي اللقطات التي نشرها موقع "النهار" على "إنستغرام"

وأفادت مصادر جريدة النهار "اللبنانية" أن السارق المدعو محمد حسن الموسى قد تسلل مسلَّحاً بمسدس "خلبي" تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للفيلا، وتابع سيره داخل الغرف، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة. فقد تابع السارق طريقه الى غرفة تنام فيها بنات "عجرم"، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه. وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول "الهاشم" ردعه عن ذلك، لكنه لم يتوقف، ما دفعه لإطلاق النار عليه وقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج "عجرم" الذي وضِعَ قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس.