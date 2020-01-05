شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يتمنون السلامة لنانسى عجرم وعائلتها بعد محاولة سرقة منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم فجر اليوم الأحد، لمحاولة سرقة لكن الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم واجه السارق الذى كان يحمل سلاحا، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق.

وبعد انتشار الخبر تلقت نانسى عجرم، رسائل دعم من أصدقاءها فى الوسط الفنى، وكتبت، الفنانة أحلام : الف الحمد لله على السلامة يا أطيب قلب يا حبيبتي يا نانسي وسلامه زوجك وبناتك حبايبي ربي يحميكم ما بتستاهلي الا الخير والحمد لله انكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات والله قريت الخبر احس قلبي يغلي استودعتكم الرحمن".

وكتبت الفنانة إليسا، قائلة:" ألف الحمد لله على سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك ما فى إتصوّر قد ايه بشع اللي صار بس الحمد لله إنو إنتو بخير الله يحميكي ويحمي عيلتك العيلة أهم شئ".

أما الفنانة سيرين عبد النور، فقالت:" بصراحة ما عم بعرف عبر من كتر بشاعت الخبر !!!! نشكر الله انك بخير انتي وعيلتك والرب يحميكن ويحمينا جميعاً من هل الفلتان".

وكتبت الفنانة نوال الزغبى، قائلة:"الحمدالله على السلامة يا حبيبة قلبي الله رد عنك وعن عايلتك قلبنا معك"، أما الفنانة ماجى بو غصن، فقالت:"ألف الحمدلله على سلامتك وسلامة عائلتك الحلوة.. الله يبعد عنكن كل شر وعن كل الناس".

فيما قالت الفنانة كارول سماحة:" كتير مؤسف وكتير بخوف خبر الإعتداء على الفنانة نانسى عجرم وعلى زوجها وعائلتها في منزلهما ألف الحمدالله على السلامة"، وكتبت الفنانة رانيا يوسف: "حمدلله علي سلامتك وسلامه عائلتك ويبعد عنكم كل شر".

وقالت ديانا حداد:" الحمدلله على سلامتك وسلامة عيلتك حبيبتي نانسي عجرم الله يحفظكم ويحفظ جميع الناس"، وكتب الفنان وليد توفيق: "الحمد لله على سلامتكم نانسي عجرم والدكتور فادي الهاشم".



أحلام



اليسا

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ديانا حداد



رانيا يوسف



سيرين عبد النور



كارول سماحة



ماجى بو غصن



ناصيف زيتون



نجوى كرم



نوال الزغبى



وليد توفيق

وكان اللص قد تمكن من تخطى نظام الأمن فى فيلا "نيو سهيلة كسروان" ويحمل الجنسية السورية ويدعى محمد حسن الموسى، من مواليد العام 1989.

وتحت التهديد السلاح سلمه زوج نانسي فادي الهاشم الذهب والمجوهرات لكن الأمر تطور لمواجهة بينهما عندما حاول السارق دخول غرفة بناتها، ما اضطر فادى للدفاع عن نفسه وحصل تبادل لإطلاق النار تمكن خلاله فادى من قتل السارق، وحضرت إلى مكان الواقعة القوة الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية، كما تعرضت نانسي لإصابة طفيفة فى ساقها اليسرى خلال المواجهة.