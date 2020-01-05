شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى لنانسى عجرم: ألف سلامة عليكى وأولادك وزوجك البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المطرب رامي صبري للنجمة اللبنانية نانسي عجرم بدوام الصحة والعافية، بعد تعرض منزلها ​ فجر اليوم الأحد لمحاولة سرقة وكتب رامى صبرى تعليقا على صورتها: " ألف سلامه عليكى يا نانسي وأولادك وزوجك البطل الحمد الله أنكم بخير".

وأقدم فجر اليوم الأحد السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989على الدخول ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، وفقا للنهار اللبنانية.

وكانت المطربة اللبنانية نانسى عجرم، استقبلت العام الجديد 2020، من إمارة أبوظبى في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أحيت حفل رأس السنة فى أبوظبى، ونشرت النجمة اللبنانية صورتها عبر إنستجرام، مهنئة جمهورها ومتابعيها، وقد اكتفت بالتعليق على الصورة بقولها "سنة جديدة سعيدة".

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من ناحية أخرى طرح رامى فيديو كليب جديد لأغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى والذى حقق نسب مشاهدة عالية .

وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".