شكرا لقرائتكم خبر عن روز مكجوان تدافع عن اعتذارها لإيران بعد مقتل قاسم سليمانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة الأميركية روز مكجوان لانتقادات كثيرة بعد تغريدة كتبتها تعتذر فيها إلى إيران عقب الهجوم الجوى الذى أسفر عن قتل سليمانى فى العاصمة العراقية بغداد، حيث كتبت تغريدة اعتذرت فيها باسم الولايات المتحدة لإيران، في أعقاب الضربة الجوية حيث طالبها البعض بالذهاب للإقامة فى إيران.

روز ماكجوان أكدت في مقابلة حصرية مع أسوشيتد برس :"لا أؤيد إيران على حساب الولايات المتحدة.. أريد أن تكون الولايات المتحدة أفضل.. لا ارغب فى سفك الدماء.. اعتقدت أنني سأفعل شيئًا غريبًا أو غير معتاد قليلاً.. انها فكرة غريبة للغاية أن اكتب هذه التغريدة".

وكانت ماكجوان قالت في تغريدتها المثيرة للجدل: "عزيزتي إيران، الولايات المتحدة الأميركية تحترم بلدكم، علمكم ، شعبكم. 52 % منا يعتذرون بكل تواضع.. نريد السلام مع أمتكم.. نحن رهائن من قبل نظام إرهابي.. نحن لا نعرف كيف نهرب.. من فضلكم لا تقتلونا".

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وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد فى العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيرانى اللواء قاسم سليمانى، بالإضافة إلى قيادات فى الحشد الشعبى العراقى على رأسهم أبو مهدى المهندس عن طريق إحدى طائراتها المسيرة، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليمانى بالمسئولية عن "العمليات العسكرية السرية" فى أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة فى العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق، إنه تم تحديد 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش الأمريكى، إذا استهدفت إيران أى أمريكيين أو أصول أمريكية بحسب بيان نشره على حسابه الرسمى على تويتر.

واستبعد العميد أمير حاتم، وزير الدفاع الإيرانى، ما سماه تجرؤ الولايات المتحدة الأمريكية على شن هجوم ضد بلاده، مضيفا فى تصريحات نشرتها وسائل إعلام قبل قليل ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، "فى أى مواجهة محتملة سنرى مواقع أى طرف ستضرب"، وهدد الرئيس الأمريكى ترامب، إيران، مجددا، بضربات أقوى من أى وقت مضى، فى حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى يوم الجمعة الماضى.