شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات التجميل غيرتها 180 درجة.. كيم كاردشيان تستعيد ذكرياتها بصورة شبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، متابعيها بصورة من دولاب الذكريات، قبل خوضها رحلة عمليات التجميل التى غيرت شكلها وملامحها بشكل كبير، ونشرت كاردشيان الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، منذ ساعات قليل، لتلقى إعجاب جمهورها بشكل كبير اللذين حرصوا على كتابة تعليقات وصلت لعشرات الالاف وتخطى عدد الاعجابات لأكثر من 2.7 مليون.

ولم تكن تلك الصورة التى حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى على مشاركتها مع جمهورها من دولاب الذكريات، ونشرت صورة قديمة أمس، تجمعها مع أختيها كلوى وكورتنى كاردشيان، وهم فى سن الطفولة جميعًا، وعلقت عليها "ثلاثة توائم"، فيما ردت عليها فى التعليقات شقيقتها كلوى كاردشيان، "ثلاثة توائم تمامًا"، حيث يصعب التفريق بينهم نسبيًا، وتحديدًا، كيم وكورتنى، لتقارب لون بشرتيهما، إضافة إلى تقارب أعمارهم، فيما لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا حيث حظت بإعجاب ما يقترب من 2 مليون متابع لحساب كيم كاردشيان على إنستجرام.



كيم كاردشيان

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يشار إلى أنه قبل أيام، تعرضت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، لاتهام من جانب أحد المغردين على "تويتر"، الذى زعم أنها أهدت ابنتها الكبرى نورث ويست، القميص الملطخ بالدماء الذى كان يرتديه الرئيس جون إف كينيدى عندما تم اغتياله، حيث اختلق شخص قصة مزيفة حول شراء "كيم" القميص.

وكتب صاحب القصة الزائفة، تغريده عبر "تويتر"، قال فيها: "ربما كان الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنها أعطت ابنتها القميص الذى كان يرتديه الرئيس جون كينيدى عندما أطلق عليه الرصاص وقتل"، متسائلاً: "ما الذى ستفعله نورث ويست مع قميص JFK الدموي؟ ولماذا لا يوجد فى المتحف؟"، واختتم تغريدته قائلاً: "ولكن بغض النظر عن الدافع وراء الهدايا، هناك شيء واحد مؤكد: كاردشيان ويست تبنى أرشيف جحيمى لابنتها من الأزياء".

وسرعان ما نقلت مجلة للموضة التغريده ونشرتها فى تقرير لها، فأعادت كاردشيان نشر تغريده الموقع والتغريده الأصلية، وعلقت عليها قائلة: "WOW.. واضح أنها قصة وهمية، لم أحصل على قميص JFK .. إنها مزحة مريضة قام أحد الأشخاص بتغريدها كقصة مزيفة".