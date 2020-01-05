شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجمع عمل سينمائى النجم محمد سعد بالفنان العالمى سيد بدرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت أكثر من صورة النجم المصري محمد سعد الشهير باللمبي بالفنان المصري العالمي سيد بدرية فهل يجمعهما عمل سينمائي قريبا؟

الإجابة طرحها سيد بدرية فى بوست كتبه على موقع فيس بوك حيث قال:"مفاجأة 2020 الموضوع سري للغاية...الرجاء عدم السؤال..لو قلت لك لازم أخلص عليك".

الخليج 365 تواصل مع النجم سيد بدرية فقال: "هذه الصور التقطها مع محمد سعد في دبي ومنذ يومها ونحن على تواصل من أجل تعاون مشترك في عمل سينمائي".

وأضاف بدرية: محمد سعد ممثل جبار واتمني أن يجمعني به عمل فني وغير كوميدي لأنني أراه من أهم الممثلين في مصر ولم ينل حظه بعد وأتمني أن نقدم سويا فيلم علي غرار كلاسيكيات السينما المصرية كــ " شئ من الخوف " للعظيم محمود مرسي أو " كلمة شرف " الذي جمع فريد شوقي برشدي أباظة بأحمد مظهر بنور الشريف فهذه الأفلام تعلمنا منها ومازلنا نتعلم".

Advertisements



محمد سعد وسيد بدرية

وأكد بدرية : التواصل مستمر مع محمد سعد وهو ممثل كبير جدا ومن الذين أحبهم في مصر وأتمني ايجاد سيناريو جيد يجمعنا لأنني أراه مثل محمود مرسي في التمثيل الجاد وأنا نفسي أقدم معه "حاجة عظيمة " فيها قوة في الأداء الجاد أو قصة من تاريخ مصر مثل قصة أدهم الشرقاوي مثلا .

يذكر أن الفنان المصري البورسعيدي سيد بدرية درس المسرح واللغة الإنجليزية في جامعة بوسطن، ثم استكمل دراسته في نيويورك وبعدها بدأت تجاربه مع التمثيل من خلال مشاريع التخرج الجامعي، وبدأ العمل بعد تخرجه في الإعلانات والمسلسلات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية الأمريكية ومن بينها: الفيلم الكوميدي Lucky Stiff الجثة المحظوظة بدور مساعد للمخرج الكبير كان بيركنز في ثاني تجربة إخراجية له.