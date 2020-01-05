شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم فى أول تعليق بعد اقتحام منزلها: أنا بخير وبناتى كويسين الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة نانسى عجرم فى أول تعليق بعد اقتحام منزلها من جانب أحد اللصوص، فجر اليوم الأحد، "بشكر كل اللى اطمونا عليا واتصلوا عليا أنا بخير وأهم شىء عائلتى كويسة وبناتى كويسين الحمد الله".

وتعرض منزل الفنانة ​نانسي عجرم​ فجر اليوم، الأحد، لمحاولة سرقة لكن الدكتور ​فادى الهاشم​ زوج الفنانة نانسي عجرم واجه السارق الذى كان يحمل سلاحا، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق.

وكان اللص قد تمكن من تخطى نظام الأمن فى فيلا "نيو سهيلة كسروان" ويحمل الجنسية السورية ويدعى محمد حسن الموسى، من مواليد العام 1989.

وتحت التهديد السلاح سلمه زوج نانسي فادي الهاشم الذهب والمجوهرات لكن الأمر تطور لمواجهة بينهما عندما حاول السارق دخول غرفة بناتها، ما اضطر فادى للدفاع عن نفسه وحصل تبادل لإطلاق النار تمكن خلاله فادى من قتل السارق، وحضرت إلى مكان الواقعة القوة الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية، كما تعرضت نانسي لإصابة طفيفة فى ساقها اليسرى خلال المواجهة.

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وأفادت مصادر من التحقيق لصحيفة "النهار" اللبنانية في قضية مقتل سارق اقتحم فيلا النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، أن "اللص تمكن من التسلل ليلاً الى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن أشهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وأضافت المصادر أن السارق "تابع طريقه الى غرفة تنام فيها بنات عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج نانسى عجرم ردعه عن ذلك، ثم عاجله بطلقات نارية أدّت الى مقتله فى الحال.