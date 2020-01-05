شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الوزن يغير ملامح أديل ويظهر التجاعيد والترهلات بجسدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الظهور الأخير للنجمة العالمية آديل اثار الكثير من الجدل و الصدمة لقطاع كبير من محبيها.

وجاء ذلك بسبب فقدانها الكثير من وزنها، وهو ما تسبب بظهور التجاعيد بشكل واضح في وجهها إضافة إلى ترهل الكثير من المناطق بجسدها وهو ما انتقده الكثيرون.



اديل اديل

الصورة التي تسببت في انتقاد آديل بشكل واضح التقطت خلال تواجدها مع النجم العالمي هاري ستايل في جزيرة أنجيلا الموجودة في منطقة البحر الكاريبي .

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و كانت النجمة آديل كانت قد ظهرت بالصور التي التقطت لها علي الشاطئ و هي مرتديه فستان قصير باللون الأسود يحمل بعض النقوش ذات اللون البيج ذو تصميم بسيط وأكمام طويلة و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Reformation " ووصل سعره الي 255 جنية استرليني ، ولم تنسي آديل أن تكمل أناقتها و اختارت "سكارف" بإحدى درجات اللون الأحمر .



النجمة اديل

يذكر أن آديل كانت قد اعلنت مؤخرا أنها ستطلق البومها الغنائي خلال 2019 وذلك بعد أن كانت تتردد باستمرار علي الاستوديو الموجود في مانهاتن إلا أنها لم تطلقه حتي الآن وهو ما أثار الكثير من الجدل.



اديل (1)