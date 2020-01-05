شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رأى المدربين بعد عرض أولى حلقات "ذا فويس كيدز" للموسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أمس السبت أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"، والذي شهدت تغييرا في المحكمين، حيث اعتدنا الأعوام السابقة على وجود نانسي عجرم وكاظم الساهر وتامر حسني، إلا أننا نشاهد الموسم الجديد بمدربين جدد، بعد انضمام محمد حماقي وعاصي الحلاني، إلى البرنامج، بجانب استمرار نانسي عجرم، وقدم الثنائى كاظم الساهر وتامر حسنى اعتذارهما للقائمين عى البرنامج العام الماضى، خاصة أنهما لديهما ارتباطات فنية، ولذلك قررا الابتعاد عن لجنة التحكيم للتفرغ لعدة مشاريع فنية.

وحرص المطرب محمد حماقي، في برنامج "ذا فويس كيدز بعد انتهاء الحلقة الأولى لبرنامج على توجيه رسالة قائلًا: " الشوكولاتة عملت شغل حلو مبسوط بكل الأصوات والمواهب النها رده وخصوصاً اللي انضموا لفريقي".

كما أعرب المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عن سعادته بمشاركته في برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز" الذي أنطلق أمس السبت، وخصوصاً اللي انضموا لفريق.

أما نانسي عجرم فعبرت عن رأيها في زميليها الجديدين في البرنامج؛ عاصي الحلاني ومحمد حماقي، قالت إن علاقتها ممتازة مع الجميع، فعاصي الحلاني لطيف وأجواؤه حلوة، ومحمد حماقي يحب الأطفال.

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وعن تعاملها مع الأطفال برنامج قالت: لا يمكن أن أخبئ مشاعري، ربما يمكن أن أمثل بعض المشاهد في كليباتي أما حياتي اليومية فلا أسرار فيها ولا تمثيل".

وتنطلق حلقات البرنامج مع مرحلة "الصوت وبس"، التى تمتد لستة أسابيع تليها حلقتان من المواجهات وحلقة مواجهة أخيرة ثم الحلقة الختامية التى يتوج فيها أحد المشتركين الصغار باللقب. وكان فاز فى المواسم السابقة لين الحايك من لبنان وفى الموسم الثانى حمزة لبيض من المغرب.

يشار إلى أن محمد حماقى بدأ التحضيرات المبدئية لألبومه الجديد، المقرر طرحه فى صيف 2020، ويقدم من خلاله عددا من الأغانى المختلفة من حيث الكلمات والألحان والموسيقى، ويتعاون فيه مع العيد من الشعراء والملحنين، وعلى رأسهم محمد يحيى والشاعر أمين بهجت قمر.