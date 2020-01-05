محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيا الفنان محمد صبحي الذكرى الـ13 على وفاة الفنانة سعاد نصر، التي رحلت 5 يناير عام 2007.
ونشر صبحي صورة لسعاد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق:" في مثل هذا اليوم ٥ يناير ٢٠٠٧، رحلت الفنانة سعاد نصر، تلميذتي وصديقتي الغالية وشريكة رحلة فنية رائعة، رحلتي ولكن مازلتي في ذاكرتي وذاكرة الملايين بما قدمته من فن راقي بناء افتقدك كثيرا يا سعاد، يا مايسة، خاصة في زمن اللافن و الانحلال ، الله يغفر لك و يرحمك ويدخلك فسيح جناته".
كان آخر دور للفنانة سعاد نصر "عنبة" في فيلم "على سبايسي" للفنان حكيم، ورحلت سعاد نصر تاركه 146 عملًا فنيًا، بين الكوميديا والتراجيديا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صبحي يحيي الذكرى الـ13 لرحيل سعاد نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.