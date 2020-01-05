محمد صبحي يحيي الذكرى الـ13 لرحيل سعاد نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان محمد صبحي الذكرى الـ13 على وفاة الفنانة سعاد نصر، التي رحلت 5 يناير عام 2007.

ونشر صبحي صورة لسعاد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق:" في مثل هذا اليوم ٥ يناير ٢٠٠٧، رحلت الفنانة سعاد نصر، تلميذتي وصديقتي الغالية وشريكة رحلة فنية رائعة، رحلتي ولكن مازلتي في ذاكرتي وذاكرة الملايين بما قدمته من فن راقي بناء افتقدك كثيرا يا سعاد، يا مايسة، خاصة في زمن اللافن و الانحلال ، الله يغفر لك و يرحمك ويدخلك فسيح جناته".

كان آخر دور للفنانة سعاد نصر "عنبة" في فيلم "على سبايسي" للفنان حكيم، ورحلت سعاد نصر تاركه 146 عملًا فنيًا، بين الكوميديا والتراجيديا.