بالفيديو| أول تعليق من نانسي عجرم بعد إصابتها وتعرض فيلتها للسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن الحادث الذي تعرض له فيلتها لمحاولة سطو مسلح بغرض السرقة.

وقالت الفنانة نانسي عجرم، أثناء لقاء في أحد البرامج: "أول شيء بدي أشكر كل اللي طمنوا عليا وأتصلوا فيا، أنا بخير أهم شيء إنو عائلتي مليحة والأولاد، أنا مابقدر أحكي".

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وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للإقتحام فجر اليوم من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن زوجها فادي الهاشم قتل الجاني في حالة دفاع عن النفس وعن أسرته، بعد التأكد من مهاجمة السارق للمنزل وهو مسلح.

يُذكر أن نانسي عجرم تشارك الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي بدأ عرض أولى حلقاته أمس السبت 4 يناير، وتضم لجنة التحكيم الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي.