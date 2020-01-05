رسالة رومانسية.. أحمد فهمي يهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها الـ26، الموافق اليوم 5 يناير الجاري.

ونشر فهمي صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وأنتي أحلى حاجة في حياتي".

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وتحتفل الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها الـ26، إذ إنها من مواليد 5 يناير عام 1994.

واحتفل الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي بحفل زفافهما، 11 سبتمبر الماضي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، منهم كندة علوش وعمرو يوسف ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وأحمد حلمي وياسر جلال، وفتحي عبد الوهاب، وغيرهم.

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة هنا الزاهد في الدراما مسلسل "الواد سيد الشحات" وشارك في بطولته زوجها الفنان أحمد فهمي والفنان محمد عبدالرحمن.