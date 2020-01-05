إليسا تعلق على تعرض فيلا نانسي عجرم للسطو:" بشع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على دعم للفنانة نانسي عجرم بعد تعرض فيلتها لمحاولة سطو مسلح بغرض السرقة.

وكتبت إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" "ألف الحمدلله عا سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك الله نجاكن من ها لبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك ما فيي إتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير. الله يحميكي ويحمي عيلتك. العيلة أهم شي".

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للإقتحام فجر اليوم من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة.

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وأشارت التحقيقات إلى أن الهاشم كان في حالة دفاع عن النفس وعن أسرته، بعد التأكد من مهاجمة السارق للمنزل وهو مسلح.

يُذكر أن نانسي عجرم تشارك الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي بدأ عرض أولى حلقاته أمس السبت 4 يناير، وتضم لجنة التحكيم الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي.