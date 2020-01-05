صدور أمر بضبط زوج نانسي عجرم لقتله لصًا اقتحم منزلهما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أصدرت سلطات التحقيق القضائية في لبنان، أمرًا بضبط وإحضار الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنان اللبنانية نانسي عجرم، بعد قيامه بإطلاق النار من مسدسه الشخصي تجاه لصٍ اقتحم مسكنهما فجر اليوم بإحدى مناطق محافظة جبل لبنان بهدف السرقة، الأمر الذي أدى إلى مقتل السارق.

وأصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرارًا بتوقيف الدكتور فادي الهاشم زوج المطربة نانسي عجرم، على ذمة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكان شخص يحمل الجنسية السورية قد اقتحم الفيلا التي تقطنها الفنانة اللبنانية وأسرتها، والتي تقع بمدينة "كسروان" بمحافظة جبل لبنان، مستهدفًا سرقتها بحسب ما أفادت التحقيقات الأولية لأجهزة الأمن، وذلك بعدما تمكن من تفادي أفراد الحراسة خارج الفيلا، ووقعت بينه وبين زوج الفنانة مواجهة جرى خلالها تبادل لإطلاق النيران، لقى المقتحم على إثرها مصرعه.