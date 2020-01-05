صورة تكشف إصابة نانسي عجرم بعد اقتحام لص لمنزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الصحفي اللبناني سعيد حريري، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، أول صورة للفنانة نانسي عجرم، بعد اقتحام منزلها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 5 يناير، من قِبل أحد اللصوص.

وتظهر نانسي في الصورة في منزلها، وهناك أثر لإصابة في ساقها اليمنى، وعلق سعيد "الصورة الأولى لنانسي عجرم بعد اعتداء السارق على منزلها، وعلى ما يبدو أنها تعرضت لإصابة في رجلها اليمنى. ألف سلامة نانسي".

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وتابع في تغريدة أخرى "هل تتخيّلون مدى الرعب الذي عاشته نانسي عجرم وبناتها لحظة اقتحام اللص وإشهاره للمسدس في وسط منزلها في ساعات الليل المتأخرة؟، إنه حادث كفيل ان يزرع الرعب في النفوس لفترة طويلة. وما قام به زوجها الدكتور فادي الهاشم بقتله اللص منتهى الشجاعة والبطولة في حماية أغلى ما يملك العائلة".

جدير بالذكر أن الدكتور فادي الهاشم، زوج نانسي، تبادل إطلاق النار مع السارق، ونتج عن ذلك مقتل الأخير، ووصول قوات الأمن للتحقيق والوقوف على تفاصيل الواقعة.

يُذكر أن نانسي عجرم تشارك الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي بدأ عرض أولى حلقاته أمس السبت 4 يناير، وتضم لجنة التحكيم الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي.