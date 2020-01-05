بعد تعرضها للسرقة... رانيا يوسف توجه رسالة لـ"نانسي عجرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد أن تعرضت لسرقة من شاب سوري اقتحم منزلها بالسلاح.

وكتبت رانيا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" :"حمدالله على سلامتك وسلامة عائلتك ويبعد عنكم كل شر".

Advertisements

وحاول زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم أن يحمي أسرته من اللص، وتبادلا إطلاق النار بينه وبين الشاب السوري الذي اقتحم المنزل، إلا إنه سقط قتيلا، وحضرت الشرطة للتحقيق وكشف ملابسات الواقعة.

ذكر أن نانسي عجرم تشارك الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي بدأ عرض أولى حلقاته أمس السبت 4 يناير، وتضم لجنة التحكيم الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي