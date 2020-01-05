‪ بعد حصوله على جائزة السلطان قابوس.. تفاصيل تكريم على الحجار في دار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
تقيم دار الأوبرا حفل تكريم للفنان على الحجار، بمناسبة حصوله على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن فئة الطرب العربي، وذلك يوم الخميس 16 يناير بالمسرح الكبير.
الحفل يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ويقدم به المطرب الكبير مجموعة من أغانيه بمشاركة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، وتتراوح أسعار تذاكره بين 210 و610 جنيهات.
ومن المقرر أن يغني الحجار مجموعة من أشهر الأغاني التي قدمها، خلال مشواره الفني، ومنها "لما الشتا يدق البيبان، عارفة، من غير ما تتكلمي، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، اللي اشترى منك، على قد ما حبينا، قبل ما تواعد، أنت المدد، ولموا الشمل، وغيرها.
ويعتبر الفنان على الحجار أول فنان مصري يفوز بتلك الجائزة، التي تنظمها سلطنة عمان كل عامين في مجالات الفنون والآداب، وقد فاز أيضا باسم فرات بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.
كان مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم قد أعلن مؤخرا أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة، التي تنافس فيها العمانيون إلى جانب أشقائهم العرب في فروع الثقافة والفنون والآداب.
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