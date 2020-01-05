تراند اليوم : صادم.. فنانة شهيرة تظهر عارية تمامًا في أحضان ابنها



أحدثت نجمة تليفزيون الواقع كورتني كادراشيان، شقيقة كيم كاردشيان، حالة من الصدمة والجدل معًا، بعد نشرها صورتين لها برفقة ابنها الطفل الصغير، وهما عاريان تمامًا وتحتضنه.

وظهرت كوتني في صورة وهي عارية تمامًا وتجلس إلى جانب مدفئة نارية، وفي صورة أخرى وهي ترقد وابنها يرقد عليها، ما اعتبرها البعض صور خادشة للحياء ولا تليق.

وهاجم البعض نجمة تليفزيون الواقع بسبب عريها تمامًا أمام طفلها، وظهورها مع في صور غير لائقة بعمر الطفل.

وكانت كيم كاردشيان هددت شقيقتها كوتني سابقًا، بطردها من برنامجهن الواقعي KUWTK، وكتب بعض المعلقين:"أتمنى أنك ترتدين الملابس..إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون الوضع غريبًا"، وسأل آخر "هل أنت عارية؟"، فيما علقت بيلا حديد كاتبة :"كورت" وإيموجي لقلوب سوداء.