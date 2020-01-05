تراند اليوم : الأمن اللبناني يعتقل زوج "نانسي عجرم" بتهمة القتل

أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في منطقة "جبل لبنان" القاضية غادة عون، قرارًا بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن القرار بتوقيف فادي الهاشم جاء على إثر تبادل اطلاق النار بينه وسارق – سوري الجنسية - دخل فيلته فجر اليوم في "نيو سهيلة" في قضاء "كسروان،" بهدف السرقة، وذلك من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية كشفت عن مقتل سوري أثناء محاولته سرقة فيلا نانسي عجرم فجر اليوم.



وفي التفاصيل، فقد تمكن المتهم ويدعى محمد حسن الموسى، سوري الجنسية، يبلغ من العمر 30 عامًا، من التسلل ليلاً الى داخل الفيلا حاملاً معه مسدس، وقام بإبعاد 3 حراس شخصيين عن طريقه بعد إشهار المسدس في وجوههم.

وعلى إثر ذلك، تابع سيره إلى داخل الفيلا، وحاول الدكتور فادي الهاشم، زوج عجرة عرض المال عليه للمغادرة، إلا أنه استمر في طريقه إلى الغرفة التي تنام فيها بنات "عجرم، مهددًا بقتل من يعترض طريقه.

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وعندما أصر المهاجم على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه، لكنه لم يتوقف، ليعاجله زوج "عجرم" بطلقات نارية من مسدسه أدت الى مقتله على الفور.



وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لـ "نانسي عجرم" بدت فيها مصابة بقدمها الأيمن، بينما ظهرت يد أحدهم وهي تمسك يدها، وهي في حالة انهيار.

بينما لم تنتشر حتى هذه اللحظة أي صور لبناتها أو لزوجها فادي الهاشم، فيما نشرت صورة لجثة السارق.