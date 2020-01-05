السبب وراء إلغاء حفل كارول سماحة ومروان خوري بالمملكة

كشف القائمون على موسم شتاء الرياض، أن السبب وراء إلغاء الحفل المصاحب لمهرجان الرياض للعود، الذي كان مقررَا السبت، هو سوء الأحوال الجوية.

والحفل كان من المقرر أن تحييه الفنانة اللبنانية كارول سماحة في المرة الأولى لها بالمملكة، وبرفقتها الفنانين اللبنانيين مروان خوري ويارا.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد طلبت من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، ضم الفنانة كارول سماحة إلى نجوم حفلات الرياض.