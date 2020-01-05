أحلام تحيي حفلا جديدا في المملكة.. والكشف عن موعده وأسعار التذاكر

تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات “شتاء الرياض” وذلك يوم 7 يناير الجاري.

وأفادت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات أن الحفل سيقام في منتزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض على أن يشارك أحلام في الحفل الفنان أصيل أبو بكر.

وكشف الموقع الخاص بشراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني أن أسعار التذاكر تبدأ من 3,937.50 ريال. مشيرا إلى أنه على الرغم أن فتح باب الحجز تم قبل ساعات إلا أنها بيعت بالكامل.

ويأتي حفل أحلام بعد قرابة شهرين من إلغاء حفلها في “موسم الرياض” والذي كان مقررا إحياؤه على هامش معرض “أنا عربية” قبل ساعات قليلة من انطلاقه يوم 18 نوفمبر الماضي لسوء الأحوال الجوية.