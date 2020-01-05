هكذا علق تركي آل شيخ على سقوط المطربة التونسية أمينة على المسرح في قطر

سقطت المطربة التونسية أمينة فاخت، على خشبة المسرح بشكل مروع، أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر الموقف المحرج الذي تعرضت له أمينة الشهيرة بـ”الديفا التونسية”، حيث كانت تركض لتحية الجمهور وفجأة تعثرت ليختل توازنها وتسقط أرضًا.

وكانت أمينة متحمسة للغاية لحظة دخولها إلى المسرح، وظلت تركض يمينًا ويسارًا لإرسال التحية إلى الجمهور، بينما لم تلحظ تواجد أجهزة الصوت في طريقها على خشبة المسرح.

وتعثرت أمينة فاخت لتسقط على وجهها بشكل مؤلم أثار فزع وصراخ الجمهور، ولم تنهض مسرعة بل ظلت نائمة من شدة الإحراج.

ويبدو أن أمينة لم تتعرض للأذى نتيجة لهذا السقوط، في حين أكثر ما سيطر على المشهد، هو استمرار الفرقة الموسيقية في العزف، حتى بعد سقوط “الديفا التونسية”.

ومن جانبه، نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع الفيديو لسقوط أمينة، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، وعلق قائلًا: “ما عرفنا الفنانة… بس على العموم الحمدالله على سلامة”، وأرفق تعليقه بوجه تعبيري ضاحك.