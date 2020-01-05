زوج نانسي عجرم يردي لصاً قتيلاً بعد اقتحامه منزل الزوجية

شهد منزل عائلة النجمة نانسي عجرم حادث مروّع، إثر حصول إطلاق نار متبادل بين زوجها الدكتور فادي الهاشم وسارق اقتحم منزلهما، ما ادى الى مقتل الأخير.
وأفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” الرسمية في مدينة جونيه اللبنانية ان السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.
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