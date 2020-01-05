الليلة.. انطلاق العرض الخاص لفيلم يوم وليلة

يقام العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة" مساء اليوم الأحد الموافق 5 يناير، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور صناعه منهم الفنان خالد النبوي والفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة درة والفنانة حنان مطاوع.
ويشار إلى ان من المقرر ان يتم طرحالفيلم بالسينمات مساء غدًا الأثنين الموافق 6يناير من الشهر الجاري.
يذكر ان "يوم وليلة" بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة
والجدير بالذكر أنه كان حصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.
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