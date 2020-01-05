دعم المطرب رامي صبري، الفنانة نانسي عجرم بعد تعرض منزلها لمحاولة سرقة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتب رامي عبر حسابه قائلة : " الف سلامه عليكي يا نانسي انتي وأولادك وزوجك البطل الحمدلله أنكم بخير"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متنميين لها الشفاء العاجل. : " الف سلامه عليكي يا نانسي انتي وأولادك وزوجك البطل الحمدلله أنكم بخير"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متنميين لها الشفاء العاجل. ويذكر ان كانت تعرضت منزل الفنانة نانسي عجرم لمحاولة سرقة، وتمكن زوجها الدكتور فادي الهاشم من مواجهة السارق الذى كان يحمل السلاح، وتم تبادل إطلاق النار بين الطرفين أدى إلى مقتل السارق على الفور.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها.. رامي صبري يدعم نانسي عجرم بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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