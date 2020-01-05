تعرضت الفنانة نانسي عجرم، صباح اليوم، الأحد، للإصابة في قدمها بعد محاولة سرقة منزلها، وتمكن زوجها الدكتور فادي الهاشم من مواجهة السارق الذى كان يحمل السلاح، وتم تبادل إطلاق النار بين الطرفين أدى إلى مقتل السارق على الفور. الفور. تداول نشطاء مواقع السوشيال ميديا بعض صور للفنانة نانسي عجرم عقب إصابتها وللسارق القاتل. علقت نانسي على الحادث قائلة: "أشكر كل من اطمأن عني.. الحمد لله أنا منيحة وأولادى بخير وعائلتي بخير، ولست بصدد للكلام حاليًا". للكلام حاليًا". Advertisements يذكر أن أحد المواقع اللبنانية تداولت أن السارق كان مسلحًا وتسلل لمنزل الفنانة نانسي عجرم، وكان تمكن من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، ويتفاجأ بعد ذلك بزوج نانسي من مواجهته، وتم تبادل إطلاق النار بين الطرفين، أدى إلى مقتل السارق على الفور. الفور. شاهد الفيديو..

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أول تعليق لنانسي عجرم بعد مقتل سارق بمنزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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