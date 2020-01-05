شاهد.. أحلام لنانسي عجرم بعد اقتحام سارق لمنزلها: استودعتكم الرحمن

ساندت المطربة أحلام صديقتها الفنانة نانسي عجرم، بعد الأزمة التي تعرضت لها اليوم هي وعائلتها، بعد اقتحام سارق مسلح منزلها بغرض السرقة.

نشرت أحلام صورة لنانسي عجرم برفقة زوجها وبناتها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات

"إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: " ألف الحمد لله على السلامة يا أطيب قلب، يا حبيبتي يا نانسي وسلامة زوجك وبناتك حبايبي".وتابعت: "ربي يحميكم ما بتستاهلي إلا الخير والحمد لله إنكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات والله قريت الخبر أحس قلبي يغلي.. استودعتكم الرحمن".جدير بالذكر أن السوري محمد حسن الموسى، اقتحم منزل نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان فجر اليوم الأحد بقصد السرقة، ليفاجأ بزوجها الذي قام بمهاجمته وأرداه قتيلًا بعد تبادل لإطلاق النار من الطرفين.